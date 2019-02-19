Инвестиционный фонд Baring Vostok считает необходимым проверить законность возбуждения уголовного дела в отношении его сотрудников, в том числе основателя фонда Майкла Калви, а также изменить им меру пресечения на домашний арест. Об этом сообщил официальный представитель Baring Vostok по итогам внеочередного заседания Международного совета по сотрудничеству и инвестициям при РСПП.

«Мы всегда действовали в полном соответствии с законом и абсолютно убеждены, что суд установит это. В то же время мы считаем необходимым проверить законность возбуждения уголовного дела и изменить меру пресечения, так как речь идет о коммерческом споре», — приводятся в заявлении слова старшего партнера Baring Vostok Capital Partners Елены Ивашенцевой, которая приняла участие в заседании.

«Участники выразили глубокую обеспокоенность в связи с попыткой решения экономического спора в уголовном поле, призвали государственные органы разобраться в ситуации и изменить меру пресечения сотрудников Baring Vostok на домашний арест», — говорится в сообщении фонда.

Ранее за изменение меры пресечения Калви высказался глава Счетной палаты Алексей Кудрин. «Я, конечно, за то, чтобы мера пресечения была изменена, тем более есть поручители, и мы все уверены, что никто не скроется», — сказал он.

Глава РСПП Александр Шохин заявил, что сомневается в необходимости ареста Калви. Кроме того, он добавил, что возбуждение уголовного дела в отношении сотрудников Baring Vostok является негативным сигналом для бизнес-сообщества. Также участники внеочередного заседания Международного совета по сотрудничеству и инвестициям при РСПП подписали письмо главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой смягчить меру пресечения Калви и отпустить под поручительство.