• Банк России попросил участников Системы быстрых платежей (СБП) в первое время работы не брать с клиентов комиссию за переводы через нее, рассказали сотрудники нескольких финансовых организаций. С 28 января СБП работает в тестовом режиме: доступ к ней имеет ограниченный круг клиентов 12 банков. Банки сами устанавливают тарифы для клиентов за перевод в СБП, правда, согласно внесенным в Госдуму поправкам, регулятор может установить верхнюю границу тарифа. Многие банки обещают на первых порах переводить деньги в СБП бесплатно, называя это «промопериодом» или «промотарифом». Но есть и исключения — например, в Промсвязьбанке комиссия в СБП составит 1% от суммы перевода, а Росбанк установит тариф как для переводов с карты на карту.

• Цены на продовольственные товары должны расти, иначе производители не смогут получать адекватную прибыль и развиваться, заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов. «Потребитель тоже должен понимать, что если цены будут все время низкими, то развития не будет. Производитель должен получать адекватную прибыль, чтобы ему хватало для того, чтобы поддерживать свое производство и, самое главное, чтобы развивать его», — сказал он. По словам замглавы ФАС, «когда цена то растет, то понижается в зависимости от ситуации на рынке — вот это как раз и есть та самая конкурентная экономика». Согласно данным Росстата, в прошлом году продукты питания в России дорожали в четыре раза быстрее, чем в ЕС. Так, рост цен в РФ составил 5,5%, в то время как в Евросоюзе — 1,3%.

• Руководство Банка России 20 февраля проведет встречу с конфликтующими акционерами банка «Восточный», пишут СМИ со ссылкой на источники на финансовом рынке. Сообщается, что во встрече может принять участие глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В инвестиционном фонде Baring Vostok, который является одним из акционеров Восточного Банка, считают, что необходимо проверить законность возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников фонда, в том числе его основателя Майкла Калви, а также изменить им меру пресечения на домашний арест. За изменение меры пресечения для Калви во вторник также высказались президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и глава Счетной палаты Алексей Кудрин. В самом банке «Восточный», который ранее назвал себя потерпевшей стороной в этом уголовном деле, заверили, что не наблюдают оттока вкладов после ареста Калви.

• Предполагаемый ущерб от введенных в отношении России различных ограничительных мер составлял на конец 2018 года 6,3 млрд долларов, следует из презентации Минэкономразвития. Наибольший ущерб причинен ограничениями, введенными странами Евросоюза, — 2,42 млрд долларов. Далее следуют санкции США — почти 1,17 млрд долларов, на третьем месте — ограничения Украины на 775 млн. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, к действующим санкциям Россия уже адаптировалась, а вот новые ограничения могут вызвать шок в экономике. «Действительно, адаптировались к определенному уровню санкций. К сожалению, любые новые санкции вызовут новые шоки и потребность в новой адаптации. И они могут быть жестче, чем то, что сейчас», — сказал он.