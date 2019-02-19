Банк «Уралсиб» повысил ставки по ипотечным программам.

Теперь заемщики могут получить кредит:

Минимальный первоначальный взнос клиента по-прежнему составляет 15% от стоимости жилья, при этом для ИП и при получении кредита по двум документам первый взнос увеличивается до 40%. При рефинансировании соотношение К/З может достигать 60% для ИП и 80% для прочих клиентов.

«Для бюджетников и госслужащих предусмотрены скидки к ставке в размере 0,4—0,7 процентного пункта в зависимости от программы. При этом для ИП и собственников бизнеса итоговая ставка будет выше на 1 процентный пункт. При получении кредита по двум документам итоговая ставка будет выше на 0,5 процентного пункта», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Максимальная сумма кредита может достигать 50 млн рублей, а срок — 30 лет. При отказе заемщика от личного и титульного (если предусмотрено) страхования ставка вырастет на 1/2 п. п. При покупке таунхауса / жилого дома итоговая ставка возрастет на 1 п. п.

Условия по остальным ипотечным программам банка не изменились.