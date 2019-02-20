Южная Корея станет первой страной в мире, которая начнет коммерческую эксплуатацию сети 5G. Об этом заявил в среду вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов Хон Нам Ги, выступая на совещании по вопросам инновационного развития. Его слова приводит агентство Yonhap.

Технология 5G была массово протестирована во время зимней Олимпиады в Пхёнчхане, прошедшей в феврале прошлого года. Мобильная связь пятого поколения (5G) обеспечивает более высокую пропускную способность. Рекордная скорость передачи данных достигала 25 Гб/с. Такие показатели позволяют в режиме онлайн транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD).

Коммерческую эксплуатацию 5G в Южной Корее планируют начать в марте. Хон Нам Ги, передает Yonhap, также отметил, что три крупнейших южнокорейских мобильных оператора — SK Telecom, KT и LG Uplus — выделят около 3 трлн вон (2,6 млрд долларов) на внедрение 5G на всей территории Южной Кореи в 2019 году.

Первой страной, запустившей в тестовом режиме пятое поколение мобильной связи, стала Швеция. В декабре прошлого года в стокгольмском Королевском технологическом институте управляющие директора компаний Ericsson и Telia Бёрье Экхольм и Юхан Деннелинд запустили работу 5G. Однако, по мнению Экхольма, коммерческая сеть пятого поколения заработает в Швеции не ранее 2021 года.

Технология пятого поколения мобильной связи в России, предположительно, будет запущена в коммерческую эксплуатацию после 2020 года. К 2024 году, согласно программе «Цифровая экономика», сети 5G в том или ином виде будут развернуты во всех городах с населением от 300 тыс. человек. Технологию 5G тестируют в России МТС, «ВымпелКом» и «МегаФон».

