Он будет отражать необходимые расходы для нормальной жизни, а не для выживания

В Министерстве труда России обсуждается возможность введения нового показателя качества жизни — минимального потребительского бюджета (МПБ), пишут «Известия» . В отличие от прожиточного минимума, он будет отражать реально необходимые расходы россиянина для нормальной жизни, а не для выживания. В перспективе МПБ может стать основой для расчета минимальной зарплаты.



«Минимальный потребительский бюджет учитывает стоимость набора продуктов, аренды жилья, услуг ЖКХ, расходы на образование и досуг. Сумма составляет около 39 тысяч рублей», — пояснил изданию секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов. Эта организация выступила с инициативой расчета МПБ.



Консультации о разработке методики исчисления МПБ предусмотрены генеральным соглашением между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2018—2020 годы, уточнили в Минтруде.



Из существующих в России показателей МПБ близок к прожиточному минимуму, но есть и принципиальные отличия. Последний показатель равен стоимости потребительской корзины, которая складывается из цены минимального набора продуктов плюс 50% от набора продуктов на непродовольственные товары и 50% на услуги. То есть если минимум провизии на месяц стоит 5 тыс. рублей, то на другие покупки россиянин тратит 2,5 тыс., а на услуги — еще 2,5 тыс., считают чиновники.

В минимальном потребительском бюджете же учитывается более широкий ассортимент продуктов, а стоимость остальных товаров и услуг рассчитывается исходя из рыночной стоимости, а не доли от продовольственной части. Новый показатель подразумевает расходы на аренду жилья, образование, досуг. Кроме того, прожиточный минимум рассчитывается отдельно для детей, трудоспособных граждан и пенсионеров. МПБ же предлагается вычислять только для работающих.



С 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) стал равным прожиточному минимуму в 11,28 тыс. рублей.

«Этот показатель крайне низок и не отвечает принципу достойной оплаты труда. МПБ же позволит оценить степень несоответствия, а в перспективе может стать основой для расчета МРОТ», — сказал Соколов.

Прожиточный минимум обеспечивает лишь физиологическое выживание, его нынешний размер унизительно низок, согласна профессор департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Оксана Петюкова. «В перспективной же социально-экономической политике с опорой на средний класс целесообразно использовать МПБ, размер которого может удовлетворить реальные потребности россиян», — добавила она.

По данным Росстата, среднемесячная зарплата в прошлом году составляла 43,4 тыс. рублей. При этом за чертой бедности сегодня живут около 13% населения, или 19 млн человек. Согласно новым майским указам президента, к 2024 году правительство должно снизить уровень бедности вдвое.