Социальная сеть «ВКонтакте» начала продажу товаров с маркетплейсов AliExpress и Tmall, сообщает пресс-служба AliExpress. Процесс интеграции проходит в рамках создания совместного предприятия компании Alibaba, которая владеет маркетплейсами, и Mail.Ru Group, которой принадлежит «ВКонтакте».



«Интеграция стартует в конце февраля и приурочена к запуску глобальной кампании «Положи спасибо в карман». В течение ближайших месяцев пользователям станут доступны весь ассортимент из нескольких десятков миллионов товарных наименований и оплата товара, в том числе с помощью VKPay», — говорится в сообщении.

РФПИ, Alibaba Group, «МегаФон» и Mail.Ru Group создадут СП в области социальной коммерции В рамках партнерства будет сформировано СП, построенное в том числе на текущем бизнесе AliExpress в России.

Отмечается, что в дальнейшем ссылки на товары с AliExpress в социальной сети будут преобразовываться в карточки с предпросмотром цен и характеристик. Для покупки товара будет достаточно перейти по ссылке, после чего откроется специальное приложение AliExpress на платформе VKApps, где пользователю не потребуется вводить дополнительные данные.

Эксперты AliExpress считают, что активная аудитория маркетплейса может удвоиться за год благодаря интеграции с «ВКонтакте».