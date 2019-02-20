После запуска системы tax free в РФ покупатели оформили более 73 тыс. чеков на 7,7 млрд рублей. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на заседании по итогам работы налоговой службы в 2018 году.

Товарооборот предприятий розничной торговли после запуска пилотного проекта по tax free при этом вырос на 25%.

Система tax free предполагает компенсацию НДС физическим лицам — гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз, при вывозе приобретенных в России товаров. Они могут вернуть часть налога на добавленную стоимость, если приобретают товары на сумму не менее 10 тыс. рублей в течение суток.

С 1 января 2019 года НДС в России вырос с 18% до 20%.

