Центральный банк будет проводить работу с банками, которые поднимут комиссию по Системе быстрых платежей в целях собственного обогащения. Об этом рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в кулуарах XI Уральского форума по информационной безопасности финансовой сферы.

«Мы пока не видели кейсов по установлению тарифов в системе СБП, так как банки должны установить их с 28 февраля. В дискуссиях, в которых мы пребываем с банками, мы получили информацию о том, что практически все банки планируют использовать преимущества нулевого тарифа, который они платят как банк Центральному банку, чтобы минимизировать и где-то «в ноль» предлагать такую услугу. Если ряд банков будут использовать СБП в целях излишнего, по нашему мнению, обогащения, не менять тарифы или держать их на прежнем уровне, чтобы их издержки снизились в разы, то мы с такими банками будем проводить работу», — заявила Скоробогатова.



Она подчеркнула, что если банки захотят установить верхний «кэп» (верхнее ограничение. — Прим. Банки.ру), то в ЦБ рассмотрят такие предложения.