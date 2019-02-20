Президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию обратил внимание на проблему давления на бизнес.



«Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, чувствовать риск уголовного и административного наказания. Сейчас почти половина дел, 45% в отношении предпринимателей прекращается, не доходя до суда. Значит, возбуждали кое-как или по непонятным соображениям. На одного предпринимателя, бизнес которого разваливается, приходится 130 сотрудников, потерявших работу. Это серьезная проблема для экономики», — сказал он.

По словам президента, правоприменительная практика также зачастую вызывает вопросы. «Согласен с тем, что надо посмотреть на критерии, когда сотрудники одной компании, просто потому что они работали вместе, могут попасть под такой признак, как группа лиц по предварительному сговору. Это влечет за собой более строгую меру пресечения на этапе следствия и более строгое наказание», — отметил Путин.

«При расследовании так называемых уголовных дел надо ограничивать поводы раз за разом продлевать сроки содержания», — добавил президент.