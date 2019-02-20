Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать максимально комфортные условия для частных инвестиций в технологические стартапы, а также ориентировать на их поддержку институты развития. Такие цели он озвучил в рамках послания Федеральному собранию.

«Парламентариев прошу оперативно принять законы, приоритетные для создания правовой среды новой цифровой экономики, которые позволят заключать гражданские сделки и привлекать финансирование с использованием цифровых технологий, развивать электронную торговлю и сервисы, — добавил Путин. — Все наше законодательство нужно настроить на новую технологическую реальность, эти законы не должны ограничивать становление передовых перспективных отраслей, а должны помогать этому развитию».

