Металлинвестбанк снизил ставки по собственным программам ипотечного кредитования (наряду с собственной ипотекой банк также выдает кредиты по стандартам «ДОМ.РФ») на 1 процентный пункт.

Теперь заемщики могут получить кредит на покупку готового жилья под 9,9—10,4% годовых. При отказе от услуги электронной регистрации сделки будет взиматься надбавка к ставке в размере 0,1 п. п.

Кредиты на покупку строящегося жилья и апартаментов предоставляются под 10—10,5% годовых.

Оформить заем на приобретение загородной или коммерческой недвижимости стало возможно под 12—13% годовых, а финансирование под залог имеющейся у клиента недвижимости на покупку или ремонт приобретаемого жилья осуществляется под 10,5—11% годовых и под 10—10,5% годовых соответственно.

Денежные средства выдаются на сумму до 80% от стоимости залога в зависимости от программы, но не более 25 млн рублей сроком до 30 лет. При отказе клиента от личного страхования итоговая ставка будет выше на 1 п. п.

«В отличие от большинства игроков, увеличивших ставки по ипотеке на фоне повышения регулятором в декабре ключевой ставки, Металлинвестбанк снизил ставки по собственным ипотечным программам, приблизив их к среднерыночным значениям», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.