Доиндексация пенсий по новому принципу, предложенному президентом РФ Владимиром Путиным, в текущем году будет произведена при очередных выплатах, ресурсы в бюджете на эти цели есть, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

«Доиндексации оцениваются в текущем году около 15—20 миллиардов рублей. Она будет произведена при выплате очередной пенсии, будут пересчитаны пенсии. Ресурсы для этого в бюджете есть. Мы уточним параметры Пенсионного фонда в ходе изменений бюджета уже в весеннюю сессию. Но деньги у Пенсионного фонда на эти цели есть», — отметил Силуанов.

«В целом, если говорить о шестилетнем периоде, то, по оценкам, эта сумма около 150—160 миллиардов рублей», — добавил Силуанов.

Путин потребовал пересчитать выплаты пенсионерам Индексация пенсии должна производиться сверх уровня прожиточного минимума пенсионеров, отметил президент РФ.

В среду президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию сообщил, что индексация пенсий пенсионерам в стране должна проводиться сверх уровня прожиточного минимума, а выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и вернуть людям то, что они недополучили.

Президент отметил, что в текущем 2019 году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы, но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере либо снизили ее. В результате прибавки к пенсии либо вообще не получилось, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал.