Промсвязьбанк обновил мобильное приложение для предпринимателей «Мой бизнес», и теперь пользователям доступна опция отзыва платежного поручения смахивающим движением пальца по главному экрану.

Также отозвать платеж можно во вкладке с детальной информацией о платежном поручении, где можно увидеть причину отказа, говорится в сообщении кредитной организации.

Кроме того, на главном экране приложения для Android при необходимости будет появляться напоминание о необходимости указать актуальные контактные данные.