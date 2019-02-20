Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что основная проблема во взаимоотношениях бизнеса и правоохранительных органов заключается в не всегда внимательном отношении к соответствующим законам и постановлениям среди некоторых представителей ведомств. Такое мнение он высказал в среду ТАСС, комментируя послание главы государства Владимира Путина Федеральному собранию.

Президент в своем послании отметил, что проблема взаимоотношений между бизнесом и правоохранительными органами остается, и попросил Генпрокуратуру РФ еще раз проанализировать ситуацию и разработать свои решения.

«Очень хорошо, что президент уделил отношениям между... органами и бизнесом особое внимание. Действительно, нерешенные проблемы в этой сфере обходятся экономике все дороже. И здесь дело не столько в правильных или неправильных законах. И законы, и истолковывающие их постановления для бизнеса в большинстве случаев вполне хороши, только конкретные исполнители не обращают на них внимания», — сказал Титов.

​Президент РФ: «Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей» По словам Путина, правоприменительная практика также зачастую вызывает вопросы.

В качестве примера он привел статьи Уголовно-процессуального кодекса, которые запрещают заключать предпринимателей в СИЗО по экономическим обвинениям и требуют от следствия принимать без проверки обстоятельства, установленные прежде арбитражным судом.

«Эти статьи нарушаются... и государство, и общество совместными усилиями должны переломить тенденцию к бесконечному прессингу бизнеса. На бизнесе сегодня лежат слишком серьезные задачи, чтобы выносить это бремя», — добавил бизнес-омбудсмен.