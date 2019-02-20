В Башкирии создатели финансовой пирамиды приговорены к лишению свободы на различные сроки. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении троих жителей Уфы и Кумертау в возрасте от 29 до 40 лет. В зависимости от роли и степени участия они были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ) и в легализации преступных доходов (пункт «б» части 4 статьи 174.1).

В суде установлено, что в 2013 году указанные лица создали кредитный потребительский кооператив «РостКапитал». Для привлечения клиентов они арендовали офисы на центральных улицах семи городов республики и организовали широкую рекламу.

Сообщники заключали с гражданами договоры, обещая прибыль по вкладам в размере от 18% до 36%. «Высокие ставки они объясняли перспективным инвестированием полученных денег в высокодоходный бизнес, хотя фактически подобную деятельность не осуществляли, — поясняют правоохранители. — В действительности организация функционировала по принципу финансовой пирамиды, а проценты ряду граждан были выплачены за счет денежных средств, внесенных новыми клиентами».

Чтобы облегчить вывод денежных средств из организации и привлечь больше вкладчиков, фигуранты уголовного дела учредили жилищно-строительный кооператив «Башстрой».

В общей сложности за период с 2013 по 2015 год они похитили более чем у 200 граждан свыше 32 млн рублей.

Часть денежных средств обвиняемые легализовали через сделки по приобретению земельных участков в Уфе и пригороде, строительству жилых домов и их продаже.

Ранее в целях возмещения причиненного потерпевшим вреда были наложены аресты на недвижимость, автомобили и иное имущество фигурантов на общую сумму более 22 млн рублей.



Суд приговорил их к лишению свободы на сроки от четырех до шести лет в исправительной колонии общего режима, а также обязал возместить сумму причиненного ущерба.