Финансирование предлагаемой меры поддержки, связанной с выделением 450 тыс. рублей на погашение ипотеки для семей с тремя и более детьми, предусмотрены в бюджете. Об этом сообщил ТАСС в среду глава Минтруда РФ Максим Топилин.

«Конечно же, [средств] хватит. Президент сказал, что в бюджете все будет предусмотрено, все будет предусмотрено в корректировках. Сейчас будем готовить соответствующие законопроекты, где-то проекты постановления», — сказал Топилин.

В среду президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию сообщил о расширении мер господдержки семей с детьми. В частности, он сообщил, что семьи с тремя и более детьми смогут получить льготу из федерального бюджета (450 тыс. рублей) для погашения ипотеки.

Многодетным семьям выделят по 450 тыс. рублей на погашение ипотеки

Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.