Предложение президента РФ Владимира Путина об отмене с 2021 года всех существующих нормативных актов в сфере контроля и надзора является радикальным и позитивным шагом, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

«Какие-то пункты сегодня были радикальные озвучены, в том числе отмена регулирования. Это очень радикальный шаг. Это говорит о том, что, наверное, президент тоже устал от невыполненных призывов. Поэтому это нехарактерный для него и очень радикальный шаг, что меня лично очень радует», — сказал Греф.

Путин также заявил о необходимости обновить нормативную базу, так как на смену старым должны прийти документы, соответствующие современным требованиям.