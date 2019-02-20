Топ-менеджерам Baring Vostok Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину предъявлено обвинение, сказал РБК представитель адвокатского бюро «Рустам Курмаев и партнеры» (защищает большинство фигурантов дела Baring Vostok).

Это произошло 20 февраля, в СИЗО № 4, где они находятся под арестом. 15 февраля они были арестованы.

«Сегодня было предъявлено обвинение Ивану Зюзину, одновременно с Ваганом Абгаряном. Насколько я знаю, они первые из фигурантов дела в отношении топ-менеджеров Baring Vostok, кому было предъявлено обвинение», — сообщил РБК Алексей Лежников, адвокат Зюзина из бюро «Рустам Курмаев и партнеры». Он также добавил, что «действия, которые описаны в предъявленном обвинении, являются искаженным описанием тех событий, которые происходили».

«Согласно позиции следствия, в результате преступных действий денежные средства в сумме не менее 2,5 миллиарда рублей остались в собственности подконтрольного Майклу Калви НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ), а банк «Восточный» утратил возможность возврата указанных денежных средств, что причинило банку ущерб, — пояснил РБК адвокат Абгаряна Рустам Курмаев. — Мой клиент сообщил, что свою вину не признает, что суть обвинений ему непонятна и что он готов отвечать на любые вопросы следствия».

Рассмотрение апелляции на решение об аресте Абгаряна назначено на 25 февраля, на арест Зюзина — на 26 февраля.