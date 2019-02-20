Изготовитель систем ПВО С-400 концерн «Алмаз-Антей» начал получать страховое возмещение за поврежденные в ходе шторма ракеты, предназначавшиеся Китаю, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктора Кладова. В январе 2018 года официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Мария Воробьева заявляла РИА Новости, что часть комплектующих для систем ПВО С-400, предназначенных Китаю, были повреждены во время их транспортировки из порта Усть-Луга.

«Контракт на поставку Китаю зенитных ракетных систем С-400 идет по плану, отставаний от графика нет. Форс-мажорные обстоятельства не повлияли и не повлияют на реализацию контракта. Каждая партия техники в ходе поставки страхуется на полную стоимость. В данном случае изготовитель уже начал получать страховое возмещение за груз, поврежденный по вине компании-перевозчика», — сказал Кладов.

Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщал, что Россия занимается изготовлением ракет по контракту на поставку Китаю систем С-400 взамен поврежденных при транспортировке, старые ракеты уничтожены.

