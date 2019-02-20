Проблему необоснованного давления на бизнес в России необходимо решать системно, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«Президент обратил внимание на необоснованные аресты, долгое содержание под стражей. Здесь очень важно, чтобы было найдено системное решение, которое, конечно же, будет касаться и конкретных отдельных случаев», — сказал Орешкин журналистам, отвечая на вопрос о том, изменят ли сегодняшние высказывания президента РФ ситуацию, связанную с арестами бизнесменов по делу вокруг банка «Восточный» и фонда Baring Vostok.



Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в среду заявил, что бизнес в России не должен постоянно «ходить под статьей», чувствовать риск уголовного или административного наказания, преследования. Президент отметил, что для того чтобы добиться тех масштабных задач, которые стоят перед страной, в РФ нужно избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативы предпринимательства.

