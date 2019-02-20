Группа «Ренессанс Страхование» проанализировала статистику частоты угонов за 2018 год, то есть количество похищенных автомобилей по отношению к числу застрахованных. Именно такой показатель позволяет оценить «рейтинг популярности» модели у преступников. Абсолютным рекордсменом этого списка стал Hyundai Santa Fe: в течение года был похищен каждый тридцатый автомобиль из всех застрахованных машин этой модели.

Самые угоняемые модели по частоте угонов за 2018 год*

Москва Санкт-Петербург Вся Россия TOYOTA RAV4 HYUNDAI SANTA FE HYUNDAI GRAND SANTA FE TOYOTA CAMRY KIA OPTIMA LEXUS LX MAZDA CX-5 HYUNDAI TUCSON HYUNDAI TUCSON KIA SPORTAGE KIA CEED LAND ROVER FREELANDER MERCEDES-BENZ E KIA SORENTO KIA CEED MITSUBISHI ASX NISSAN ALMERA HYUNDAI SANTA FE HYUNDAI SOLARIS TOYOTA CAMRY KIA OPTIMA KIA CEED FORD EXPLORER TOYOTA CAMRY FORD FOCUS FORD FOCUS HYUNDAI SOLARIS RENAULT DUSTER HYUNDAI SOLARIS MAZDA CX-5

* По данным компании «Ренессанс Страхование», учитывались только те модели, по которым произошло не менее трех угонов в год.

«Традиционно по частоте лидируют внедорожники и массовый сегмент. Тренд последних лет — увеличение частоты угонов автомобилей массового сегмента, причина — удорожание запчастей и, как следствие, рост спроса на б/у запчасти, увеличение количества угонов с целью разбора. Автомобили премиум-сегмента похищают с целью перепродажи в другие регионы и страны, с изменением VIN. В Москве общее число угонов, по статистике компании «Ренессанс Страхование», снизилось на 26% по сравнению с 2017 годом, а в Петербурге, напротив, выросло на 16%», — комментирует управляющий директор департамента страхования автотранспортных средств СК «Ренессанс Страхование» Сергей Демидов.