Группа «Ренессанс Страхование» проанализировала статистику частоты угонов за 2018 год, то есть количество похищенных автомобилей по отношению к числу застрахованных. Именно такой показатель позволяет оценить «рейтинг популярности» модели у преступников. Абсолютным рекордсменом этого списка стал Hyundai Santa Fe: в течение года был похищен каждый тридцатый автомобиль из всех застрахованных машин этой модели.

Самые угоняемые модели по частоте угонов за 2018 год*

Москва

Санкт-Петербург

Вся Россия

TOYOTA RAV4

HYUNDAI SANTA FE

HYUNDAI GRAND SANTA FE

TOYOTA CAMRY

KIA OPTIMA

LEXUS LX

MAZDA CX-5

HYUNDAI TUCSON

HYUNDAI TUCSON

KIA SPORTAGE

KIA CEED

LAND ROVER FREELANDER

MERCEDES-BENZ E

KIA SORENTO

KIA CEED

MITSUBISHI ASX

NISSAN ALMERA

HYUNDAI SANTA FE

HYUNDAI SOLARIS

TOYOTA CAMRY

KIA OPTIMA

KIA CEED

FORD EXPLORER

TOYOTA CAMRY

FORD FOCUS

FORD FOCUS

HYUNDAI SOLARIS

RENAULT DUSTER

HYUNDAI SOLARIS

MAZDA CX-5

* По данным компании «Ренессанс Страхование», учитывались только те модели, по которым произошло не менее трех угонов в год.

«Традиционно по частоте лидируют внедорожники и массовый сегмент. Тренд последних лет — увеличение частоты угонов автомобилей массового сегмента, причина — удорожание запчастей и, как следствие, рост спроса на б/у запчасти, увеличение количества угонов с целью разбора. Автомобили премиум-сегмента похищают с целью перепродажи в другие регионы и страны, с изменением VIN. В Москве общее число угонов, по статистике компании «Ренессанс Страхование», снизилось на 26% по сравнению с 2017 годом, а в Петербурге, напротив, выросло на 16%», — комментирует управляющий директор департамента страхования автотранспортных средств СК «Ренессанс Страхование» Сергей Демидов.