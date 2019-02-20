Группа «Ренессанс Страхование» проанализировала статистику частоты угонов за 2018 год, то есть количество похищенных автомобилей по отношению к числу застрахованных. Именно такой показатель позволяет оценить «рейтинг популярности» модели у преступников. Абсолютным рекордсменом этого списка стал Hyundai Santa Fe: в течение года был похищен каждый тридцатый автомобиль из всех застрахованных машин этой модели.
Самые угоняемые модели по частоте угонов за 2018 год*
|
Москва
|
Санкт-Петербург
|
Вся Россия
|
TOYOTA RAV4
|
HYUNDAI SANTA FE
|
HYUNDAI GRAND SANTA FE
|
TOYOTA CAMRY
|
KIA OPTIMA
|
LEXUS LX
|
MAZDA CX-5
|
HYUNDAI TUCSON
|
HYUNDAI TUCSON
|
KIA SPORTAGE
|
KIA CEED
|
LAND ROVER FREELANDER
|
MERCEDES-BENZ E
|
KIA SORENTO
|
KIA CEED
|
MITSUBISHI ASX
|
NISSAN ALMERA
|
HYUNDAI SANTA FE
|
HYUNDAI SOLARIS
|
TOYOTA CAMRY
|
KIA OPTIMA
|
KIA CEED
|
FORD EXPLORER
|
TOYOTA CAMRY
|
FORD FOCUS
|
FORD FOCUS
|
HYUNDAI SOLARIS
|
RENAULT DUSTER
|
HYUNDAI SOLARIS
|
MAZDA CX-5
* По данным компании «Ренессанс Страхование», учитывались только те модели, по которым произошло не менее трех угонов в год.
«Традиционно по частоте лидируют внедорожники и массовый сегмент. Тренд последних лет — увеличение частоты угонов автомобилей массового сегмента, причина — удорожание запчастей и, как следствие, рост спроса на б/у запчасти, увеличение количества угонов с целью разбора. Автомобили премиум-сегмента похищают с целью перепродажи в другие регионы и страны, с изменением VIN. В Москве общее число угонов, по статистике компании «Ренессанс Страхование», снизилось на 26% по сравнению с 2017 годом, а в Петербурге, напротив, выросло на 16%», — комментирует управляющий директор департамента страхования автотранспортных средств СК «Ренессанс Страхование» Сергей Демидов.