Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Первоуральскбанка (Свердловская область) на уровне «ruBB-». Прогноз по рейтингу изменен с «негативного» на «стабильный».

«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, удовлетворительной ликвидной позицией, приемлемым буфером абсорбции убытков, адекватными уровнем рентабельности и качеством активов, а также консервативной оценкой корпоративного управления. Изменение прогноза с «негативного» на «стабильный» обусловлено наблюдаемой диверсификацией бизнеса банка при сохранении на адекватных уровнях значений основных финансовых метрик», — поясняется в сообщении «Эксперт РА» .

Аналитики, в частности, указывают, что слабая оценка рыночных позиций банка обусловлена ограниченными масштабами его бизнеса и узкой клиентской базой (менее сотни заемщиков-юрлиц и около 300 заемщиков-физлиц на начало этого года). Как следствие недостаточно широкой клиентской базы наблюдается повышенная концентрация кредитных рисков, в то же время данный фактор частично нивелируется высоким качеством дебиторов в факторинговом портфеле.

Банк поддерживает адекватный уровень нормативов достаточности капитала, при этом устойчивость капитала к реализации кредитных и рыночных рисков оценивается как невысокая ввиду его слабого запаса относительно регулятивного минимума в 300 млн рублей.

Основную часть активов банка с 2016 года составляет факторинговый портфель, при этом с середины 2018 года банк начал диверсификацию деятельности, увеличив портфели классических кредитов юрлицам и физлицам. На текущий момент ссудный портфель характеризуется низкий уровнем просроченной задолженности, однако, как предупреждает агентство, по мере вызревания кредитов качество портфеля может ухудшиться.

Кроме того, «Эксперт РА» в среду отозвало рейтинг кредитоспособности Руна-Банка (Москва) без его подтверждения. Ранее у банка действовал рейтинг «ruB+» со «стабильным» прогнозом.



«Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено отсутствием у агентства достаточной информации для применения методологии присвоения рейтингов», — указано в релизе .