Банк «Траст» подал в Арбитражный суд Москвы иск к «О1 Груп Финанс» на 19,26 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Иск был подан 20 февраля. Информация о сути претензии не сообщается.

Ранее СК сообщал, что экс-руководитель банка «Открытие» Евгений Данкевич летом 2017 года вступил в преступный сговор с руководителями компаний O1 Group и «O1 Груп Финанс», которые были заемщиками банка. Эти компании организовали выпуск и размещение на Московской бирже 40 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. При этом СК отмечает, что реальная стоимость облигаций составляла менее половины от их номинала.

В 2018 году в Банк непрофильных активов, созданный на базе «Траста», были переданы проблемные активы банка «Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка.