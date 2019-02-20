Расходы на реализацию социального блока послания президента РФ Владимира Путина в 2019 году, по предварительным оценкам, составят порядка 80 млрд рублей, заявила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире Первого канала.

«По нашим предварительным оценкам, то, что выпадает на 2019 год по социальному блоку,.. оценивается в сумму порядка 80 миллиардов рублей, — сказала она. — Безусловно, на 2020 год эти цифры больше, потому что туда добавляются дополнительные меры и, безусловно, растет контингент получателей тех льгот, которые сегодня озвучены президентом».

Голикова заверила, что на реализацию задач на 2019 год, поставленных в послании, средства в бюджете есть. «Я так об этом уверенно говорю, потому что у нас сейчас на какие-то меры заложены финансовые ресурсы, и нам нужно принять только нормативные документы или уточнить нормативные документы для их реализации», — пояснила она.

Кроме того, Голикова напомнила, что уже весной будут внесены необходимые поправки в бюджет и определены более точные суммы, которые дополнят средства, уже заложенные в бюджете.