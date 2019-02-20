Рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги банка «ФК Открытие»: долгосрочные рейтинги приоритетного необеспеченного долга и депозитов в иностранной и национальной валюте — до «Ba2» с «B1», долгосрочные рейтинги риска контрагента — до «Ba1» с «Ba3», долгосрочную оценку риска контрагента — до «Ba1(cr)» с «Ba3(cr)», базовую и скорректированную базовую оценку кредитоспособности — до «b3» с «caa1». Прогноз по долгосрочным долговым и депозитным рейтингам изменен с «позитивного» на «стабильный». Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении агентства .

Там поясняется, что рейтинговые действия были обусловлены существенным сокращением проблемных активов «Открытия» после передачи неработающих активов банку «Траст» в рамках процедуры санации; заметным прогрессом в оптимизации структуры группы после слияния «Открытия» с Бинбанком; возвратом банка «Открытие» к прибыльности в рамках новой стратегии; очень высокой готовностью оказывать поддержку банку, продемонстрированной российскими властями.

«Стабильный» прогноз по долгосрочным долговым и депозитным рейтингам «Открытия» отражает ожидания Moody's, что банк сохранит свои улучшившиеся в последнее время показатели прибыльности и качество активов, а также хорошие показатели капитала и ликвидности.



«Решение рейтингового агентства стало объективной оценкой колоссальной работы, проделанной всей командой банка, — отметил президент — председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов, комментируя действия Moody's. — Всего за один год работы по новой стратегии нам удалось завершить формирование контура группы «Открытие», расчистить активы, улучшить финансовые показатели банка и впервые с 2016 года показать чистую прибыль. Фактически завершилась санация банка. В 2019 году мы сконцентрируемся на развитии профильного банковского бизнеса «Открытия» и сможем достичь амбициозных показателей, предусмотренных стратегией банка до конца 2020 года».