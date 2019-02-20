Минстрой России совместно с Министерством финансов, Центробанком, «ДОМ.РФ» и другими исполнительными органами проработает предложение президента о предоставлении ипотечных каникул заемщикам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя со ссылкой на главу министерства Владимира Якушева.

«Предложение главы государства о предоставлении ипотечных каникул гражданам, которые лишились дохода в силу потери работы, болезни или иных обстоятельств, путем предоставления отсрочки по платежам, возможности увеличения срока кредитования либо установления льготного периода в погашении основного долга с уменьшением ежемесячных платежей будет проработано совместно с Минфином, ЦБ РФ, «ДОМ.РФ» и другими заинтересованными ведомствами», — говорится в сообщении.