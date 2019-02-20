Заубер Банк открыл два новых офиса в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

В новом отделении клиенты могут обменять валюту, погасить автокредиты, владельцы пластиковых карт банка могут пополнить карточный счет. В ближайшее время в офисе планируется расширить перечень предоставляемых услуг для физических и юридических лиц.

Офисы находятся по адресам: ул. Пресненский Вал, д. 3, и Бибиревская ул., д. 10/1. Режим работы офисов: с понедельника по воскресенье, с 9:30 до 20:30 мск.