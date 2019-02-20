Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению финансового управляющего имуществом экс-президента банка «Огни Москвы» Марии Росляк, которая признана банкротом, к ее мужу Виталию Машкову о разделе совместно нажитого супругами имущества. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда.

Производство по делу прекращено в связи с отказом управляющего от заявления. Причина отказа не указана.

Также в заявлении управляющего Евгения Семченко содержалось требование о признании права собственности на долю в совместно нажитом имуществе. К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, был привлечен отдел соцзащиты населения района Хамовники Центрального административного округа Москвы.

Экс-президента банка «Огни Москвы» признали банкротом Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего президента банка «Огни Москвы» Марию Росляк, передает корреспондент RNS. В отношении Росляк введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев.

Ранее столичный арбитраж продлил на шесть месяцев срок конкурсного производства в отношении Росляк по ходатайству Семченко.

Столичный арбитраж 14 августа 2017 года по заявлению банка «Развитие-Столица» признал банкротом Марию Росляк. В отношении нее суд открыл процедуру реализации имущества.

В январе суд постановил выделять ежемесячно 61,4 тыс. рублей из конкурсной массы Росляк на оплату ее личных нужд и содержание трех несовершеннолетних детей. Заявление о выделении денежных средств в размере прожиточного минимума для Росляк и ее несовершеннолетних детей было направлено в суд самой должницей.

Суд отсрочил приговор экс-президенту банка «Огни Москвы» на 14 лет Басманный районный суд Москвы признал виновной в мошенничестве и растрате бывшую владелицу и президента банка «Огни Москвы» Марию Росляк и приговорил ее к четырем годам колонии общего режима. Вынесенный судом приговор предполагает отсрочку исполнения наказания до достижения детьми Росляк 14-летнего возраста.

В декабре 2017 года суд признал долг Росляк перед банком «Огни Москвы» в 6,02 млрд рублей.

Кроме того, Девятый арбитражный апелляционный суд в марте 2017 года отклонил жалобу Росляк на решение суда о взыскании с нее по иску Агентства по страхованию вкладов причиненных организации убытков в размере более 6 млрд рублей. Росляк обжаловала в апелляции решение столичного арбитража от 28 декабря 2016 года, когда было удовлетворено заявление АСВ о взыскании убытков.

В решении говорится, что материалами дела подтвержден факт противоправности и виновности действий Росляк при исполнении ею обязанностей председателя правления и в дальнейшем председателя совета директоров (президента) КБ «Огни Москвы», что привело к причинению банку убытков на сумму 6,02 млрд рублей.



В ноябре 2016 года апелляционный суд подтвердил определение об отказе АСВ в аресте нескольких объектов недвижимого имущества Росляк. Управляющий направил в суд заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста земельных участков, машино-мест, жилых и нежилых помещений, принадлежащих Росляк. Однако суд первой инстанции 31 августа 2016 года отказал в удовлетворении заявления АСВ о принятии обеспечительных мер. Суд счел, что «заявителем не представлено надлежащих доказательств в подтверждение своих доводов о необходимости принятия испрашиваемых обеспечительных мер».

