Московский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Новгородской области, признав его виновным в контрабанде наличных денежных средств. Сообщение об этом опубликовано на сайте Генпрокуратуры РФ.

Установлено, что мужчина намеревался вылететь в Азербайджан и не задекларировал в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге имевшуюся при нем валюту в сумме более 1,7 млн рублей. Этот факт был выявлен в ходе таможенного контроля.



Суд назначил фигуранту наказание в виде штрафа в размере заработной платы за два месяца в сумме 50 тыс. рублей с конфискацией валюты в доход государства.