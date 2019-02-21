Литва направила властям Швеции запрос о предоставлении информации о возможном отмывании денег через работающий в стране филиал шведского банка Swedbank. Об этом в среду сообщила журналистам представитель литовской Службы расследования финансовых преступлений Инга Маурицене.

«На основании имеющейся информации, которая носит абстрактный характер, невозможно установить, были ли нарушены требования закона о предотвращении отмывания денег, поэтому направлен официальный запрос», — сказала она.

Шведские журналисты заподозрили Swedbank в участии в отмывании 4 млрд евро Журналисты сделали свои выводы на основе анализа документов, попавших им в руки в результате утечки.

Согласно литовскому законодательству, банки обязаны уведомлять эту структуру о вызывающих подозрения операциях.

Swedbank и Danske Bank подозреваются в отмывании через свои филиалы в странах Балтии миллиардных сумм в долларах США. Как заявил в среду журналистам министр финансов Литвы Вилюс Шапока, «ничего подобного в Литве не зафиксировано».