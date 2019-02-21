Речь идет о комиссии при оплате картами в таких сегментах бизнеса, как аптеки, образование и медицина

Центробанк запросил платежные системы, на сколько они могут снизить размер межбанковской комиссии при оплате картами и в каких отраслях. Об этом «Ведомостям» рассказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Она указала, что речь идет об определенных сегментах бизнеса, прежде всего социальных: аптеках, образовании, медицине.

Главная составляющая тарифа за прием карт для торговой точки — межбанковская комиссия, или интерчейндж, которую банк, обслуживающий торговую точку (эквайер), платит банку, картой которого расплатились (эмитент). Регулятор в самое ближайшее время ждет предложения от платежных систем по снижению интерчейнджа, рассказала Бакина.



Именно платежные системы, по ее словам, выступили с предложением снизить интерчейндж для отдельных сегментов. Платежная система «Мир» (ее оператор — Национальная система платежных карт (НСПК), «дочка» ЦБ) в ответ на запрос ФАС предлагала снизить интерчейндж в социальных категориях, говорил ее представитель.

НСПК получала запрос ЦБ и уже ответила, сказал ее представитель: «Мир» предлагает снизить интерчейндж в социальной сфере (аптеки, образование, поездки в общественном транспорте), а также при крупных покупках. Представитель Mastercard сказал лишь, что «приветствует возможность участия в диалоге с регулятором, участниками рынка». Visa на запрос не ответила.

По мнению банкиров, снижение интерчейнджа в социальной сфере давно назрело.

Путин назвал существующую комиссию при безналичных расчетах слишком высокой Он назвал комиссию при оплате картой мешающим экономике квазиналогом.

Как сообщалось, ретейлеры давно возмущаются тарифами за прием карт, а недавно пожаловались президенту РФ на доходящую до 3% комиссию. Владимир Путин назвал это квазиналогом и поручил проработать вопрос регулирования тарифов, однако ЦБ высказался против.

