Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:13 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,14% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 491,32 пункта. Индекс РТС подрос на 0,28% — до отметки 1 197,7.

«Российский рынок в ходе вчерашних торгов смог показать сильный рост, индекс Мосбиржи приблизился к отметке 2 490 пунктов. Отсутствие новой информации о санкциях позволяет рынку фокусироваться главным образом на внешнем фоне, который остается умеренно позитивным и подкрепляется стабильными ценами на нефть. Сегодня ждем, что индекс Мосбиржи сможет продолжить позитивную динамику и протестировать отметку 2 500 пунктов, выход выше пока же маловероятен», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.