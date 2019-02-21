Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг прибавил 3 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 65,67 рубля, курс евро понизился менее чем на копейку, до 74,46 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Российскую валюту поддержат выступление президента Владимира Путина, растущая нефть и комментарии ФРС, отмечает аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.



«После обнародования президентом РФ Владимиром Путиным послания к Федеральному собранию у рубля появился стимул для более сильного роста к обеим валютам. Поздно вечером в среду в США были опубликованы «минутки», то есть протокол январского заседания комитета по открытым рынкам ФРС. Как оказалось, решение 30 января о сохранении процентных ставок на том же уровне было принято единогласно. Однако обнародованные в протоколе комментарии ФРС о том, что в дальнейшем финансовому регулятору необходимо проявлять больше гибкости и терпения в подходе к дальнейшему повышению процентных ставок, несколько испугали доллар», — комментирует эксперт.

Нефть смеси Brent в четверг продолжает дорожать: баррель торгуется уже выше 67 долларов. «Опубликованные в зарубежной прессе новости о сокращении экспорта нефти рядом стран ОПЕК благоприятствуют «бычьим» настроениям на нефтяном рынке», — поясняет динамику нефтяных котировок аналитик.

Кроме того, начавшийся налоговый период будет по-прежнему стимулировать рост российской национальной валюты, уверена эксперт.

На сегодня диапазон торгов по паре доллар/рубль она ожидает на уровне 65—66,2 рубля, по паре евро/рубль — снова 74—75 рублей.