Тинькофф Банк повысил ставки по «СмартВкладу» в рублях на 0,5—1,5 процентного пункта.

Депозит со стандартной ставкой открывается под 6—6,5%, а с повышенной — под 6,5—7,5% годовых.

Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Срок — от трех до 24 месяцев.

По вкладу со стандартной ставкой дополнительные взносы принимаются не менее чем за 30 дней до окончания срока депозита, а с повышенной ставкой — в первые 30 дней с момента его открытия.

Проценты выплачиваются ежемесячно на счет банковской карты или капитализируются.