Год назад Татьяна Бакальчук впервые вошла в список богатейших людей России с состоянием 600 млн долларов

Владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала второй женщиной-миллиардером в России, пишет Forbes.

В этом году крупнейший в Рунете интернет-магазин Wildberries занял четвертую строчку в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes, получив оценку стоимости в 1,2 млрд долларов.

Единственным владельцем компании, по данным «СПАРК-Интерфакс», является ее соосновательница Татьяна Бакальчук. Новая оценка стоимости компании позволяет оценить состояние Бакальчук более чем в 1 млрд долларов. Она становится второй женщиной-миллиардером в России после Елены Батуриной. Год назад Бакальчук впервые вошла в список богатейших людей России с состоянием 600 млн долларов.

Так как компания Wildberries не является публичной, ее стоимость оценивалась на основании данных об объеме продаж и прибыли, а также по мультипликаторам аналогичных проектов и оценкам венчурных капиталистов.



Свой бизнес преподаватель английского языка Татьяна Бакальчук основала вместе с мужем Владиславом в 2004 году. Изначально супруги занимались продажей женской одежды по немецким каталогам Otto и Quelle. Сегодня на сайте представлены различные категории товаров, в том числе игрушки, спортивное и детское питание, электроника, книги и т. д. Ежемесячно около 60 млн человек посещают сайт преимущественно из России (95%), Украины, Белоруссии, Германии и США. В 2018 году выручка компании составила 1,7 млрд долларов.

