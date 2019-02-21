У пользователей социальной сети Twitter появилась возможность осуществлять микроплатежи с использованием сети второго уровня Lightning Network благодаря расширению Tippin, заявил блокчейн-разработчик Дэн Руснак.

Для этого пользователю необходимо установить расширение Tippin для Chrome или Firefox — рядом с кнопками Like и Retweet появится дополнительный значок молнии, с помощью которого можно поощрить понравившийся твит микроплатежом из «Lightning-кошелька», сообщает Банкир.Ру , ссылаясь на ForkLog.

Тем, кто желает получать небольшое вознаграждение за свои твиты, необходимо залогиниться на сервисе Tippin при помощи учетной записи Twitter и создать «LN-кошелек».

При этом пользователи могут установить кнопку для приема платежей также на своих блогах и веб-сайтах.