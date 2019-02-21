В текущем году за займами на подарки мужчинам к 23 февраля в микрофинансовые организации (МФО) обратились в два раза больше женщин, чем в прошлом году. Чаще других «в долг на подарки» берут жительницы Московского региона, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. А сами суммы займов в среднем повысились на 15%. Об этом свидетельствуют данные МФО SmartCredit.



Согласно исследованию, женщины начинают подготовку к 23 февраля за пару недель до праздника. Максимальный ажиотаж и всплеск активности наблюдается в период с 10 по 20 февраля. Так, по данным компании, за указанный период 2019 года за займами обратились 81,1 тыс. заемщиц, что в два раза больше, чем в феврале 2018-го, и максимум за все время работы компании.

Выросла и средняя сумма займа, которую запрашивают дамы. Так, если в 2018 году к февральскому празднику требовалось порядка 9,7 тыс. рублей, то в 2019-м — уже 11,3 тыс. рублей. Прирост за год составил 15%.

Традиционными лидерами по микрокредитам на подарки стала Москва и Московская область. Жительницы столицы и городов-спутников — это 20% всех обратившихся в феврале. Второе место занимает Санкт-Петербург с долей в 5%, третье — Екатеринбург с долей в 3,5%.