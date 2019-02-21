Убытки страховщиков, работающих с российской космической отраслью, составили в 2018 году 189 млн долларов из общемировых в этом направлении 589 млн долларов. Об этом сообщила советник гендиректора Роскосмоса по страхованию Валентина Ракитина на Международной конференции «Авиационное и космическое страхование в России».

«Восемь аварийных случаев [в 2018 году], но объективно два из них — российские. При этом в общей сумме убытков — 589 миллионов долларов — российские убытки составляют чуть менее 30%. Это означает, что российский космос — далеко не самый главный драйвер убыточности», — сказала она.

В 2018 году в России произошли две крупные космические аварии: потеря космического аппарата «Ангосат» 5 января 2018 года (убыток страхового рынка составил 120 млн долларов) и авария пилотируемого космического корабля «Союз МС-10» 11 октября (убыток — 65 млн долларов), следует из презентации Ракитиной.