В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух членов организованной группы хакеров. Они обвиняются по статьям о мошенничестве в сфере компьютерной информации, неправомерном доступе к компьютерной информации и об использовании и распространении вредоносных компьютерных программ, уточняется в сообщении Генпрокуратуры.

Как полагает следствие, в период с июня по август 2016 года указанные члены организованной группы вместе с сообщниками распространили в Интернете вредоносное программное обеспечение. «С его помощью злоумышленники получили неправомерный доступ к локальным компьютерным сетям ряда организаций в таких городах, как Москва, Тюмень, Ханты-Мансийск, Щелково и Домодедово. Они занимались несанкционированным копированием информации о различных платежах. Полученные данные позволили злоумышленникам похитить 5,9 млн рублей», — говорится в релизе.

В настоящее время фигуранты по решению суда заключены под стражу.



После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Домодедовский городской суд Московской области для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других участников организованной группы продолжается.