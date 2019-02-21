Средний лимит по кредитным картам российских банков в IV квартале составил 51,3 тыс. рублей, увеличившись на 6,9% по сравнению со II кварталом 2018 года. Такие данные представило Национальное бюро кредитных историй.

До середины 2018-го средний лимит по картам снижался на протяжении примерно года (наивысшего значения показатель достигал в III квартале 2017-го — 54,7 тыс. рублей). При этом последний раз средний лимит по картам превышал 50 тыс. рублей в I квартале 2018 года (51,5 тыс.).

В IV квартале 2018 года самый большой средний кредитный лимит по кредитным картам среди 30 регионов РФ, лидирующих по объемам данного вида розничного кредитования, был отмечен в Москве (89,9 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (72,4 тыс.), Хабаровском крае (65,9 тыс.), Московской области (65,8 тыс.) и Ханты-Мансийском автономном округе (64,5 тыс.), наименьший — в Алтайском крае (38,8 тыс.), Оренбургской (39,8 тыс.), Саратовской (39,9 тыс.), Кемеровской (42,3 тыс.) и Волгоградской (42,5 тыс. рублей) областях.

Самый значительный рост среднего лимита в отчетном квартале по сравнению со II кварталом 2018 года (среди обозначенных 30 регионов) был зафиксирован в Иркутской области (плюс 17%), Хабаровском крае (плюс 15,5%), Татарстане (плюс 13,4%), Ростовской и Оренбургской областях (плюс 13,3% в каждой). Единственным регионом из 30, в котором данный показатель снизился, оказалась Москва (минус 5,3%).

По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, рост лимитов по кредитным картам прежде всего объясняется тем, что именно в этом сегменте банки наладили наиболее эффективное управление рисками, в том числе благодаря такому инструменту, как лимиты. На ситуацию также оказывает влияние снижающийся уровень просроченной задолженности по кредиткам.



По состоянию на 1 января 2019 года НБКИ консолидирует информацию от более чем 4,2 тыс. кредиторов о кредитах более чем 96 млн заемщиков.