Аналитики компании «Финам» рекомендуют инвесторам рассмотреть вложения в акции Tyson Foods — одного из крупнейших в мире производителей говядины, свинины и мяса птицы. Они считают, что сейчас наиболее благоприятный момент для приобретения акций компании. На фоне снижения выручки на 0,3% и показателя прибыли в I квартале (552 млн долларов против 1,63 млрд долларов годом ранее) бумаги Tyson Foods выглядят недооцененными.

«Компания остается существенно недооцененной по отношению к основным конкурентам и сектору в целом. Но стремление менеджмента к дальнейшему расширению деятельности позволяет рекомендовать акции к покупке в качестве интересного долгосрочного инструмента», — написала в комментарии аналитик инвесткомпании Наталья Аседова.

Она ожидает роста котировок акций Tyson Foods на 18%. Кроме того, напоминает аналитик, в этом году Tyson Foods подтвердила прогнозы на весь текущий финансовый год, а также объявила о выплате квартальных дивидендов. По заявлениям менеджмента компании, квартальный дивиденд составит 0,375 доллара на акцию класса «А» и 0,3375 доллара на акцию класса «B».

Главным риском вложений в компанию является торговая война с Китаем, в результате которой цены на мясо могут упасть. В прошлом году из-за разногласий с КНР и другими торговыми партнерами средняя стоимость куриного мяса упала на 13%, средняя стоимость свинины уменьшилась на 4,6%, а продажи упали на 8,1%.