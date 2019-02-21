Банк России обратился в правоохранительные органы по поводу деятельности АО «Образец» — дагестанской компании, которая не имеет лицензии ЦБ, не является членом Российского союза автостраховщиков, но при этом продает полисы ОСАГО, урегулирует убытки и судится с РСА о защите деловой репутации. Об обращении регулятора сообщил ТАСС зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

Ранее в региональные органы МВД по поводу работы АО «Образец» обращался РСА, но в возбуждении дела было отказано.

Гендиректор АО «Образец» Вахахажи Алабаев считает, что лицензия компании пока не нужна: он указал, что по закону условием получения лицензии на ОСАГО являются два года практической работы, по его мнению, в этот период компания может работать без лицензии (АО «Образец» зарегистрировано в декабре 2017 года). «Согласно сороковому закону (об ОСАГО. — Прим. ТАСС), лицензия выдается для страхового фонда, приравненного к банковской деятельности. А маленькая компания пока не доросла до страхового фонда, ей лицензия не требуется», — сказал Алабаев ТАСС. Чистюхин такую практику работы назвал нонсенсом.

«Банк России уже обратился в правоохранительные органы для принятия мер реагирования. Я не хочу гадать (о мотивах АО «Образец». — Прим. ТАСС), я вижу простые факты: у компании лицензии нет, она осуществляет лицензируемую деятельность, это должно быть остановлено. Никаких недостатков в регулировании нет, с моей точки зрения, речь идет о решениях правоохранительных органов по остановке деятельности такого рода компаний», — подчеркнул зампред ЦБ.

Ранее подобные обращения с просьбой провести проверку факта деятельности АО «Образец» направлял в МВД Дагестана РСА, оттуда материалы были переданы в МВД Чеченской Республики, говорилось в письме союза директору департамента страхового рынка ЦБ РФ Филиппу Габунии. МВД Грозного отказало в возбуждении уголовного дела, сообщил ТАСС представитель союза. РСА отправил жалобу на отказ в возбуждении уголовного дела, но ответа не получил, отметил он.

«К сожалению, этот случай — хотя он единичный и в своем роде уникальный — показывает главную беду российской правовой системы, что жесткость законов не обеспечивается обязательностью их исполнения», — добавил Чистюхин.