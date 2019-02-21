Объем международных резервов РФ на 15 февраля составил 474,6 млрд долларов против 475 млрд на 8 февраля 2019 года. Такие данные (на конец отчетных дат) приводятся в обновленной сводке Банка России.

Международные резервы уменьшились за неделю на 0,4 млрд долларов, или 0,1%, вследствие отрицательной переоценки, в значительной мере скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила, поясняется в комментарии регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.



Напомним, что за 2018 год российские резервы выросли почти на 35,8 млрд долларов, в январе этого года — на 7,45 млрд.