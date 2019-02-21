Банк России заинтересован в устойчивых кредитных организациях, которые будут выполнять свои обязательства перед кредиторами. Об этом заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов, выступая в Госдуме.

«Нам не нужны гениальные банки, которые будут зарабатывать для акционеров десятки процентов ROE (коэффициент рентабельности собственного капитала. — Прим. ред.) на вложенный капитал. Нам нужны устойчивые банки, которые с вероятностью, близкой к 100%, будут обеспечивать сохранность денег кредиторов и выполнять взятые обязательства, прежде всего перед кредиторами и обществом, поскольку кредиторы в значительной степени — это наши граждане», — сказал Швецов.

Он отметил, что противовесом рисковым операциям выступает деловая репутация банкира.

«Деловая репутация нацелена на создание противовесов соблазнам, которые любого финансового служащего могут время от времени настигать. Если институт деловой репутации обеспечивает неизбежность наказания, то человек взвешивает свою будущую карьеру, возможность работать на рынке и заработок, который может носить не совсем законный характер, либо рискованные действия, которые могут поставить под вопрос деньги кредиторов», — добавил он.