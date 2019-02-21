Депутат парламента Венгрии Зита Гурмай заявила, что Международный инвестиционный банк, который планирует перенести свою штаб-квартиру из Москвы в Будапешт, является «троянским конем Путина», передает венгерское издание Index.

По условиям соглашения с правительством Венгрии банк имеет право приглашать в страну любого человека. Нет никаких гарантий, сказала Гурмай, что таким образом в Венгрии не окажутся «люди, представляющие угрозу для национальной безопасности».

Гурмай отметила, что по величине активов МИБ может занять 17-е место в национальном банковском секторе, однако ни одна другая финансовая организация в стране не обладает подобными привилегиями.

На сайте венгерского парламента опубликовано соглашение между МИБом и правительством республики, согласно которому штаб-квартира в Будапеште будет освобождена от всех налогов и сборов, а имущество и активы получают иммунитет от конфискации, ареста и экспроприации. Венгерские власти не смогут зайти на территорию банка без его разрешения, и даже если такое разрешение будет дано, банк вправе устанавливать условия нахождения на территории.

Власти по запросу банка должны обеспечить его коммунальными услугами, а также предоставить беспрепятственный въезд для любого лица вне зависимости от его гражданства. Такими же привилегиями банк пользуется в Москве.

Переезд «отвечает стратегическим интересам банка и всех его стран-участниц» и в перспективе позволит банку нарастить капитал и вести деятельность «на более конкурентных условиях», расширить масштаб операций и повысить привлекательность бренда, сообщили РБК в пресс-службе МИБа.

Там подчеркнули, что МИБ является межправительственной организацией и «обладает привилегиями и иммунитетами, аналогичными тем, которыми пользуются и другие международные организации, такие, к примеру, как ООН или многосторонние банки развития». «Таким образом, ни о каких особых привилегированных условиях для банка речи идти не может», — подчеркнули в МИБе. Соглашение с венгерским правительством «отвечает лучшим международным практикам», говорится в ответе.