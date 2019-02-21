Глава РФПИ Кирилл Дмитриев через адвокатов направил в Мосгорсуд и в Следственный комитет РФ ходатайства об изменении меры пресечения на домашний арест Майкла Калви и других обвиняемых по делу Baring Vostok. Об этом говорится в сообщении фонда, распространенном в четверг.

«Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев через адвокатов направил в Московский городской суд, Басманный районный суд города Москвы и в Следственный комитет РФ ходатайства об изменении меры пресечения на домашний арест основателю и руководителю фонда Baring Vostok Capital Partners (BVCP) Майклу Калви, а также сотрудникам BVCP, гражданам России — Ивану Зюзину и Вагану Агбаряну, а также гражданину Франции Филиппу Дельпалю», — отмечается в заявлении фонда.