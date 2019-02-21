Геополитическая ситуация оказывает влияние на инвестклимат в РФ, но Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) рассчитывает на то, что в будущем ситуация будет урегулирована. Об этом сообщил председатель правления АЕБ Иохан Вандерплаетсе в ходе брифинга министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для представителей ассоциации.

«Мы обеспокоены из-за геополитического контекста, который, несомненно, оказывает влияние на бизнес-климат из-за санкций. Очень много инвестиционных решений было отложено», — сказал он.

При этом Вандерплаетсе отметил, что АЕБ верит в потенциал российского рынка, однако считает, что компаниям Европы, планирующим инвестиции в России, со стороны российского правительства тоже нужна поддержка.

«Мы должны быть уверены, что страна по-прежнему открыта для прямых иностранных инвестиций, которые в последний год были очень-очень низкими, в том числе и из-за санкций. Мы надеемся, что необходимые меры будут приняты для того, чтобы рынок был открыт и стабилен», — указал он.