Страховой дом «ВСК» объявляет о снижении базовой ставки тарифа по ОСАГО для физических лиц в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. С 22 февраля базовая ставка в данном регионе составит 3 706 рублей, что на 10% ниже текущего значения.

«Мы внимательно анализируем изменения, происходящие на рынке ОСАГО, и ежедневно проводим мониторинг ситуации в регионах, чтобы сохранить конкурентное преимущество компании на рынке и предложить автовладельцам наиболее выгодные условия страхования. При этом при принятии решения мы по-прежнему в первую очередь оцениваем текущую ситуацию с убыточностью в конкретном регионе», – прокомментировал руководитель центра управления страховым портфелем ВСК Василий Бусаров.

Ранее компания также снизила базовые ставки по ОСАГО на 10% до 3 706 рублей в Москве, Московской области, Удмуртии, Пермском крае, Тульской, Вологодской, Костромской областях и Республике Коми.