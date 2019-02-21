Правоохранители проверяют пять торговых центров и два отделения Сбербанка в Москве после получения анонимных сообщений с угрозами «минирования», эвакуированы почти 4 тыс. человек, заявил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

«На данный момент в Москве проверяются семь объектов: пять ТЦ и два отделения Сбербанка», — сказал собеседник агентства, добавив, что «уже эвакуировано около четырех тысяч человек».

Новая волна сообщений и звонков о «минировании» началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов.

Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о «минировании» учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным Московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России.

По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от «минирований» составил 150 млн рублей.