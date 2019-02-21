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• Банк России установил базовую доходность вкладов на март. По сравнению с предыдущим месяцем показатели для депозитов в разных валютах и на разные сроки в основном снизились. Базовая доходность рассчитана на основании максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения, и служит ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Ранее сообщалось, что средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за первую декаду февраля снизилась впервые за полгода.

• ЦБ решил ограничить доступ граждан к форекс-рынку. По мнению зампреда Центробанка Владимира Чистюхина, форекс-рынок должен быть доступен только квалифицированным инвесторам, а всем остальным доступ к нему нужно закрыть. Чистюхин считает, что форекс-услуги, несмотря на то что они законодательно урегулированы, похожи на финансовые пирамиды, так как большинство пользователей теряют деньги. «Статистика говорит о том, что каким бы ты ни обладал даром предвидения и как бы ни разбирался в финансовом рынке, твой счет обнуляется. Наверное, кто-то уходит, немного заработав, но большинство теряют деньги», — сказал он.

• Сбербанк ведет переговоры о покупке медиахолдинга Rambler Group у бизнесмена Александра Мамута, сообщают СМИ со ссылкой на источники на рынке. При этом подчеркивается, что сумма сделки пока неясна, да и нет гарантии, что она будет заключена. Представители Сбербанка и Rambler Group опровергают информацию о переговорах. «Информация о том, что Сбербанк покупает Rambler Group (или отдельные активы), не соответствует действительности. Возможным основанием для появления такой информации стали переговоры, которые в настоящее время Rambler Group ведет со Сбербанком, о рефинансировании кредитов в банке «Траст», — сказал представитель Сбербанка. Федеральная антимонопольная служба сообщила, что не получала ходатайство о покупке Сбербанком доли Мамута в Rambler Group.

• Владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала второй женщиной-миллиардером в России после Елены Батуриной. В этом году крупнейший российский интернет-магазин Wildberries занял четвертую строчку в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes, получив оценку стоимости в 1,2 млрд долларов. Так как компания Wildberries не является публичной, ее стоимость оценивалась на основании данных об объеме продаж и прибыли, а также по мультипликаторам аналогичных проектов и оценкам венчурных капиталистов.